اتفاق بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي على تعزيز الموقف الدفاعي المشترك

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أكد وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي مجددا على قوة التحالف بين بلديهما، واتفقا على تعزيز التعاون الوثيق بين سلطات الدفاع في البلدين.جاء ذلك بعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، أجرى الوزير "صوه أوك" ونظيره الأمريكي "لويد أوستن" محادثات هاتفية أمس الخميس، نددا فيها بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، باعتباره انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما ندد وزيرا الدفاع بالتهديد الذي تشكله تلك الأعمال على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على التعاون الوثيق بشأن الردع من خلال التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتعزيز الموقف الدفاعي المشترك، وتبادلا تقييماتهما وتحليلاتهما بشأن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ في حوالي الساعة 12:03 من بعد ظهر أول من أمس الأربعاء، وحلق الصاروخ لمسافة 470 كيلومترا على ارتفاع بلغ 780 كيلومترا.