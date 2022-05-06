منظمة الصحة العالمية تقدر وفاة ما يقرب من 15 مليون شخص بسبب كورونا

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قدرت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 15 مليون شخص قد لقوا حتفهم بسبب جائحة كورونا على مدى العامين الماضيين.ووفقا لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أمس الخميس، تُوفي حوالي 14.9 مليون شخص حول العالم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للإصابة بفيروس كورونا بين 1 يناير 2020 و31 ديسمبر 2021.وقالت منظمة الصحة العالمية إن النطاق التقديري للوفيات الزائدة يتراوح بين 13.3 مليون و16.6 مليون خلال هذين العاميْن.وتعني حصيلة الوفيات البالغة 14.9 مليونا وفاة شخص واحد من بين كل 500 شخص حول العالم، بالنظر إلى أن عدد سكان العالم يبلغ 7.9 مليارات نسمة.ويعد الرقم أكبر بمقدار 2.7 مرة من 5.4 مليون حالة وفاة تم الإبلاغ عنها رسميا إلى منظمة الصحة العالمية خلال تلك الفترة المذكورة.وقالت منظمة الصحة العالمية إن البيانات الأخيرة تشمل الأشخاص الذين ماتوا من مضاعفات المرض وكذلك الوفيات غير المباشرة، مثل الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على علاج بسبب عجز النظم الصحية عن استقبالهم.