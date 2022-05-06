واشنطن تحث المجتمع الدولي على إرسال إشارة قوية لكوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن سلسلة الإطلاقات الصاروخية من قبل كوريا الشمالية تمثل إهانة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعت المجتمع الدولي إلى إرسال إشارة قوية إلى كوريا الشمالية بشأن تلك الاستفزازات.وأصدر المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي عندما سئل عن الفشل المحتمل لتمرير عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية من قبل مجلس الأمن الدولي.وقال "برايس" إن الولايات المتحدة تناقش القرار مع حلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم، بدءا من حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ووصف المتحدث برامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بأنها تحد للأمم المتحدة وتهديد لقرارات مجلس الأمن الهادفة إلى الحفاظ على السلام.وقال "برايس" إنه من المهم جدا أن يرسل المجتمع الدولي إشارة واضحة للغاية إلى بيونغ يانغ بأن استفزازاتها لن يتم التسامح معها، مؤكدا على أن تلك الاستفزازات لن تحسن وضعها الاستراتيجي، وأن العالم سيستجيب وفقا لذلك.