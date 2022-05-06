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الكوريتان

كوريا الشمالية أمرت مواطنيها بالبقاء في المنازل يوم الأربعاء

Write: 2022-05-06 10:30:39

كوريا الشمالية أمرت مواطنيها بالبقاء في المنازل يوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

أفادت تقارير بأن كوريا الشمالية أمرت مواطنيها بالبقاء في منازلهم أول من أمس الأربعاء لأسباب مجهولة، وألغت تلك الأوامر في اليوم التالي.
وقد أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الخميس أن السلطات الكورية الشمالية أصدرت ذلك الأمر المؤقت في اليوم السابق، وما زالت السلطات الكورية الجنوبية تبحث في أسباب هذا الأمر.
وتكهن البعض أن الأمر ربما يكون بسبب انتشار حالات الحمى في البلاد، لكن مسؤولا في الحكومة الكورية الجنوبية قال إن هذه الخطوة لا تبدو مرتبطة بحالات الحمى أو بعدوى كورونا، وأضاف أن الحكومة تراقب الوضع في كوريا الشمالية عن كثب.
وقال موقع "إن كيه نيوز" الأمريكي، الذي يقدم أخبارا عن كوريا الشمالية، إن كوريا الشمالية أصدرت هذا الأمر على ما يبدو بسبب المخاوف من الغبار الأصفر القادم من منغوليا والصين واحتمالات نشره لفيروس كورونا.
لكن كوريا الشمالية لم تصدر أي تحذيرات من الغبار الأصفر يومي الأربعاء أو الخميس.

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