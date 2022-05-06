تراجع إصابات كورونا في كوريا إلى مستوى 20 ألفا

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى نطاق 20 ألفا، وسط التراجع الواضح في أعداد الإصابات.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 26 ألفا و714 حالة على مدار اليوم السابق، بما في ذلك 28 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في كوريا إلى 17 مليونا و464 ألفا و782 حالة.وانخفض أيضا عدد الحالات الحرجة بمقدار 18 حالة ليستقر عند 423 مريضا، وبذلك يظل عدد الحالات الحرجة في مستوى أربعمائة لليوم السابع على التوالي.وانخفض أيضا عدد حالات الوفاة بسبب المرض إلى 48 وفاة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في كوريا إلى 23 ألفا و206 حالات وفاة. وبلغ معدل الوفيات 0.13%.وبلغ معدل انشغال أسرّة العناية المركزة للمرضى المصابين بحالات حرجة على مستوى البلاد 21.5%، بينما يتلقى ما يقرب من 247 ألف شخص العلاج من الفيروس في منازلهم.