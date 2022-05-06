الرئيس مون يقبل استقالة النائب العام

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قبل الرئيس "مون جيه إين" استقالة النائب العام "كيم أو سو"، الذي كان قد عرض استقالته في الشهر الماضي احتجاجًا على مشاريع قوانين إصلاح النيابة العامة.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن "مون" قبل استقالة "كيم"، لكنه رفض استقالة كبار المدعين العامين الآخرين الذين عرضوا استقالتهم أيضا، بسبب الخوف مما قد يلحق بالمواطنين من أضرار نتيجة للفراغ في أجهزة النيابة العامة.وقد عرض "كيم" ونائبه ورؤساء جميع مكاتب النيابة العامة الستة في جميع أنحاء البلاد استقالتهم جماعيا يوم 22 أبريل الماضي، احتجاجا على التشريعات المثيرة للجدل التي تهدف إلى تقليص سلطات التحقيق للنيابة العامة وتجريدها منها في نهاية المطاف.وقد تم تمرير مشروعات القوانين في البرلمان، وقرر الرئيس "مون" إصدارها كقوانين يوم الثلاثاء الماضي.