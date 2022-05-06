الرئيس مون يقبل استقالة المدعى العام

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قبل الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة استقالة المدعى العام "كيم أو سو" الذي كان قد عرض تقديم استقالته في شهر أبريل الماضي احتجاجا على مشروعات قوانين إصلاح النيابة العامة.وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "بارك كيونغ مي" في موجز صحفي إن الرئيس "مون" كان قد رفض قبول استقالة المدعي العام "كيم"، لكنه قرر قبول استقالته في نهاية المطاف.وكان المدعي العام "كيم" ونائبه ورؤساء جميع مكاتب النيابة العامة الستة في جميع أنحاء البلاد قد تقدموا باستقالة جماعية يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الماضي احتجاجا على مشروعات القوانين المثيرة للجدل التي تهدف إلى تجريد النيابة العامة من سلطات التحقيقات.ورفض الرئيس "مون" قبول استقالة كبار مسؤولي النيابة العامة بخلاف المدعى العام، بسبب القلق من إلحاق الضرر المحتمل بالجمهور نتيجة للفراغ في أجهزة النيابة العامة.وقدتم تمرير مشروعات القوانين في البرلمان، وصدق عليها الرئيس "مون" لتصبح سارية المفعول بدءا من يوم الثلاثاء الماضي.