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السياسية

الرئيس مون يزور المقبرة الوطنية وحديقة هيو تشانغ في اليوم الأخير من رئاسته

Write: 2022-05-06 11:39:26Update: 2022-05-06 11:45:09

الرئيس مون يزور المقبرة الوطنية وحديقة هيو تشانغ في اليوم الأخير من رئاسته

Photo : KBS News

من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري "مون جيه إين" بزيارة للمقبرة الوطنية في سيول يوم الاثنين القادم، وهو اليوم الأخير من رئاسته.
وقال مكتب الرئاسة الكورية اليوم الجمعة إن الرئيس "مون" وزوجته سيقومان بزيارة للمقبرة الوطنية برفقة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء للترحم على الشهداء والأبطال الذين ضحوا بأرواحهم للدفاع عن الوطن.
وأضاف المكتب أن الرئيس "مون" سيقوم بزيارة أيضا لمقبرة مناضلي الاستقلال، بمن فيهم  "كيم كو" زعيم الحكومة الكورية المؤقتة في فترة الاستعمار الياباني لكوريا، في حديقة "هيو تشانغ" في سيول.
وسوف يلقي الرئيس "مون" كلمة للشعب يوم الاثنين القادم في مقر الرئاسة بمناسبة انتهاء فترة رئاسته، وبعدها يغادر المكتب الرئاسي في الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين.
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