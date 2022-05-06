إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تقل عن 30 ألفا

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى نطاق 20 ألف حالة وسط التراجع الواضح في عدد الإصابات.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 26 ألفا و714 حالة طوال الـ24 ساعة الماضية، منها 28 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبهذا ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 17 مليونا و464 ألفا و782 شخصا.وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بحوالي 15 ألفا عن اليوم الأسبق، كما انخفض إلى النصف مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع، وهو ما يمثل أقل مستوى لإحصاءات الجمعة منذ 14 أسبوعا.كما انخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 18 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 423 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 48 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 23 ألفا و206 حالات وفاة حتى الآن.