الكشف عن قائمة الضيوف الأجانب المشاركين في حفل تنصيب الرئيس الكوري الجديد

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من المقرر أن يحضر زوج نائبة الرئيس الأمريكي "كاميلا هاريس" ونائب الرئيس الصيني "وانغ تشي سان" حفل تنصيب الرئيس الكوري الجديد "يون صوك يول"، يوم العاشر من مايو الجاري.كما سيحضر الحفل كل من رئيس الوزراء الياباني السابق "يوكيو هاتوياما" ووزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" كممثليْن عن الحكومة اليابانية.وكشفت اللحنة التحضيرية لحفل تنصيب الرئيس "يون" اليوم الجمعة عن قائمة الضيوف الأجانب الذين سيشاركون في الحفل.ووفقا لهذه القائمة، سيرأس "دوغلاس إيمهوف" زوج نائبة الرئيس الأمريكي الوفد الرئاسي الأمريكي الذي يضم أيضا وزير العمل "مارتين والش"، وعضوين في مجلس النواب، ونائب القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى سيول، بالإضافة إلى 4 شخصيات من أصل كوري، بمن فيهم المؤلفة "لي مين جين" التي كتبت رواية "باتشينكو".وسوف يحضر عن الحكومة الصينية نائب الرئيس "وانغ تشي سان" الذي يعد المسؤول رقم اثنين في الصين، وهو ما يتعلق بتركيز الحكومة الكورية الجديدة على تعزيز التحالف بين سيول وواشنطن، وتقوية التعاون بين سيول وواشنطن وطوكيو.وفي أثناء حضوره حفل التنصيب، سيقوم وزير الخارجية الياباني "هاياشي" بزيارة للرئيس الجديد "يون صوك يول" ويسلم له رسالة شخصية من رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".ومن بين الضيوف الأجانب الآخرين، رئيسة سنغافوره "حليمة يعقوب"، والرئيس الإندونيسي السابق "ميغاواتي سوكارنو بوتري"، ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، ورئيس مجلس الشيوخ الكندي، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية "أمين الناصر"، إلى جانب 143 من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في كوريا الجنوبية.