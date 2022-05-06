الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

آن تشول سو ولي جيه ميونغ يترشحان للانتخابات العامة التكميلية القادمة

Write: 2022-05-06 13:52:38Update: 2022-05-06 15:42:11

آن تشول سو ولي جيه ميونغ يترشحان للانتخابات العامة التكميلية القادمة

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يترشح كل من "آن تشول سو" رئيس اللجنة الرئاسية الانتقالية، و"لي جيه ميونغ" المستشار الدائم للحزب الديمقراطي للانتخابات العامة التكميلية.
وقرر الحزب الديمقراطي ترشيح "لي" للانتخابات التكميلية التي ستجري في منطقة "كيه يانغ" بمدينة إنتشون، بعد ترشح "سونغ يونغ كيل" الرئيس السابق للحزب لانتخابات عمودية سيول.
وقال نائب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي إن قيادة الحزب طالبت المستشار "لي جيه ميونغ" بالترشح في الانتخابات التكميلية، وقد وافق "لي" على ذلك الطلب.
وسوف يتولى "لي" أيضا منصب الرئيس الدائم للجنة الانتخابية للحزب الديمقراطي الحاكم في الانتخابات الإقليمية التي ستجري يوم الأول من يونيو القادم.
ومن جانبه، سيوضح "آن تشول سو" رئيس اللجنة الرئاسية الانتقالية في وقت لاحق من اليوم الجمعة موقفه بشأن الترشح للانتخابات التكميلية التي ستجري في منطقة "بون دانغ" في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة كيونغ كي. 
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;