آن تشول سو ولي جيه ميونغ يترشحان للانتخابات العامة التكميلية القادمة

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من المتوقع أن يترشح كل من "آن تشول سو" رئيس اللجنة الرئاسية الانتقالية، و"لي جيه ميونغ" المستشار الدائم للحزب الديمقراطي للانتخابات العامة التكميلية.وقرر الحزب الديمقراطي ترشيح "لي" للانتخابات التكميلية التي ستجري في منطقة "كيه يانغ" بمدينة إنتشون، بعد ترشح "سونغ يونغ كيل" الرئيس السابق للحزب لانتخابات عمودية سيول.وقال نائب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي إن قيادة الحزب طالبت المستشار "لي جيه ميونغ" بالترشح في الانتخابات التكميلية، وقد وافق "لي" على ذلك الطلب.وسوف يتولى "لي" أيضا منصب الرئيس الدائم للجنة الانتخابية للحزب الديمقراطي الحاكم في الانتخابات الإقليمية التي ستجري يوم الأول من يونيو القادم.ومن جانبه، سيوضح "آن تشول سو" رئيس اللجنة الرئاسية الانتقالية في وقت لاحق من اليوم الجمعة موقفه بشأن الترشح للانتخابات التكميلية التي ستجري في منطقة "بون دانغ" في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة كيونغ كي.