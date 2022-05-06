سيول ترحب بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح سفير جديد لديها

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رحبت الحكومة الكورية بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح "فيليب غولدبرغ" كسفير جديد للولايات المتحدة لدى سيول.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة إن الحكومة الكورية مستعدة لتقديم الدعم الكافي للسفير الأمريكي الجديد "غولدبرغ" لكي يقوم بدوره في تعزيز التحالف بين سيول وواشنطن.وقد صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس بالموافقة على ترشيح "غولدبرغ" سفيرا أمريكيا جديدا لدى كوريا الجنوبية، حيث وافق أعضاء اللجنة بالإجماع على تحويل الترشيح إلى جلسة كاملة لمجلس الشيوخ.وسوف يتولى "غولدبرغ" منصبه بعد أن يقوم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بتعيينه بشكل رسمي.وقد ظل منصب السفير الأمريكي في سيول شاغرا منذ شهر يناير من العام الماضي، عندما استقال السفير السابق "هاري هاريس" حينما تولى الرئيس "بايدن" منصبه.