كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة الهوية باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية قامت باستفزاز آخر قبل ثلاثة أيام فقط من تنصيب الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية.وقالت الهيئة إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية في اتجاه البحر الشرقي بعد ظهر اليوم السبت.ويجري الآن تحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك مدى القذيفة وارتفاعها. وعادة ما تقوم السلطات العسكرية بإبلاغ وسائل الإعلام بعمليات الإطلاق الصاروخية في غضون دقائق من رصدها عند إطلاق الشمال للصواريخ الباليستية.وقد أطلق النظام يوم الأربعاء الماضي صاروخا باليستيا يشتبه في كونه عابرا للقارات باتجاه البحر الشرقي أيضا من منطقة "سونان" في بيونغ يانغ.ويعد إطلاق اليوم هو الاستفزاز الخامس عشر لهذا العام وحده.