كوريا الشمالية لا تزال صامتة بشأن إطلاق صاروخ من غواصة يوم السبت

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لا تزال وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية صامتة بشأن إطلاقها صاروخا باليستيا من غواصة أول من أمس السبت.ولم تقدم وسائل الإعلام الرئيسية، بما في ذلك صحيفة "رودوونغ شينمون" ووكالة الأنباء المركزية، أي تقارير حول التجربة الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ بعد ظهر يوم السبت.وكانت كوريا الشمالية تقوم عادة بنشر تقارير مع صور حول التجارب الصاروخية في اليوم التالي عبر وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.وجاءت عملية إطلاق صاروخ من غواصة يوم السبت بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق بيونغ يانغ ما بدا أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. ولم تذكر وسائل الإعلام الكورية الشمالية شيئا أيضا عن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.ويعتبر من غير المعتاد أن تظل بيونغ يانغ صامتة عندما يتعلق الأمر بإطلاق الصواريخ. وفي 17 مارس، لم تذكر وسائل إعلام كوريا الشمالية شيئا عن اختبار صاروخي فاشل أجرته في اليوم السابق.