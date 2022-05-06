وفاة نجمة سينمنائية كورية عن 55 عاما بعد إصابتها بنزيف دماغي

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توفيت الممثلة السينمائية الكورية الشهيرة "كانغ سو يون" يوم السبت الماضي عن عمر يبلغ 55 عاما بعد يومين من فقدانها الوعي في منزلها يوم الخامس من مايو بسبب تعرضها لنزيف في المخ.وتلقت الممثلة "كانغ" علاجا في أحد المستشفيات في سيول لكنها توفيت قبل أن تستعيد وعيها.وقد ولدت "كانغ" في سيول في عام 1966، وظهرت في ساحة التمثيل وهي في سن السابعة، ومنذ ذلك الحين لعبت أدوار البطولة في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية.وفي عام 1987، فازت الراحلة "كانغ" بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دورها في فيلم "الرحم البديل" للمخرج "إيم كوان تيك".كما فازت "كانغ" بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان موسكو السينمائي الدولي في عام 1989 عن دورها في فيلم "أجي أجي بارا أجي" للمخرج "إيم كوان تيك" أيضا.وبفضل الجوائز الدولية التي فازت بها، حصلت "كانغ" على لقب "النجمة العالمية"، ولعبت دور البطولة بعد ذلك في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة.وشغلت الممثلة "كانغ" منصب المدير التنفيذي المشارك لمجلس مهرجان بوسان السينمائي الدولي خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2017.وكان من المقرر أن تستأنف "كانغ" ممارسة أنشطتها الفنية بأدائها التمثيلي في فيلم "جونغ إي" من إنتاج "نتفليكس" ومن إخراج "يون سانغ هو"، والذي سيتم عرضه في النصف الثاني من هذا العام.