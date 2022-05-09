واشنطن تدين إطلاق بيونغ يانغ صاروخا من غواصة

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أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من غواصة أول من أمس السبت، كما أعادت التأكيد على التزامها بأمن كوريا الجنوبية.ووفقا لرئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أطلقت كوريا الشمالية ما يبدو أنه صاروخ من غواصة من المياه قبالة مدينة "شين بو" الساحلية الشمالية في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" باتجاه البحر الشرقي في الساعة 2:07 من بعد ظهر يوم السبت.وأخبرت وزارة الخارجية الأمريكية وكالة يونهاب للأنباء يوم السبت بأن واشنطن تدين إطلاق الصواريخ بواسطة كوريا الشمالية، ووصفت ذلك بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهديد لجيران كوريا الشمالية وللمجتمع الدولي. وحثت الإدارة الأمريكية بيونغ يانغ على الانخراط في الحوار، وأكدت على "التزامها الصارم" بأمن كوريا الجنوبية واليابان.وقال بيان صادر عن قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إنه تم رصد إطلاق الصاروخ الباليستي، ويتم حاليا إجراء مشاورات بشكل وثيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة.واعتبرت القيادة الأمريكية أن هذه التجربة الصاروخية لا تشكل تهديدا فوريا على مواطني أو أراضي الولايات المتحدة الأمريكية أو على حلفائها، لكنها حذرت من أن إطلاق الصواريخ يوضح كيفية زعزعة الاستقرار بواسطة برنامج الأسلحة غير المشروع لدى كوريا الشمالية.