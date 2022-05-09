لي جيه ميونغ يعلن عن ترشحه للانتخابات في إنتشون

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أعلن حاكم مقاطعة "جيونغ كي" السابق "لي جيه ميونغ"، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في 9 مارس الماضي بهامش ضئيل أمام "يون صوك يول"، عن ترشحه للحصول على مقعد برلماني في مدينة إنتشون.وأعلن "لي" عن ترشحه صباح أمس الأحد في مؤتمر صحفي في منطقة "كيه يانغ"، متعهدا بالفوز في تلك المنطقة في مدينة إنتشون وقيادة الحزب الديمقراطي إلى فوز بالأغلبية في الانتخابات المحلية التي ستعقد يوم 1 يونيو.وقد ظلت تلك الدائرة الانتخابية شاغرة منذ أن استقال "سونغ يونغ كيل" رئيس الحزب السابق، من أجل الترشح لرئاسة بلدية سيول في الانتخابات المحلية.وسوف تقام الانتخابات الفرعية بشكل متزامن في الأول من يونيو لملء المقاعد البرلمانية الشاغرة في سبع مناطق في جميع أنحاء البلاد.وفي هذه الأثناء، سيعلن "آن تشول سو" رئيس اللجنة الرئاسية الانتقالية للرئيس المنتخب "يون صوك يول"، عن ترشحه في الانتخابات الفرعية البرلمانية. ومن المقرر أن يعقد "آن" مؤتمرا صحفيا في مقر البرلمان للإعلان رسميا عن ترشحه. وكان "آن" قد صرح في وقت سابق بأنه سيتنافس في منطقة "بون دانغ" في مدينة "صونغ نام".