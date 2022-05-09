مون يغادر مكتب الرئاسة في الساعة 6 مساء بعد خطاب وداع

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سيغادر الرئيس الكوري "مون جيه إين" المكتب الرئاسي اليوم الاثنين قبل انتهاء فترة ولايته التي تبلغ خمس سنوات في منتصف الليل.وسوف يزور مون مقبرة سيول الوطنية في منطقة "دونغ جاك" ومدفن نشطاء الاستقلال في حديقة "هيو تشانغ" في منطقة "يونغ سان" في سيول صباح اليوم الاثنين. وبعد الزيارة، سيلقي الرئيس مون خطاب وداع في الساعة 10 صباحا في القاعة الرئيسية بالمكتب الرئاسي، ليختتم فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات.وفي فترة بعد الظهر، سيلتقي مون برئيسة سنغافوره "حليمة يعقوب"، ونائب الرئيس الصيني "وانغ كي شان" اللذين يزوران سيول لحضور حفل تنصيب رئيس كوريا الجنوبية القادم "يون صوك يول".وسوف يغادر "مون" والسيدة الأولى "كيم جونغ سوك" المجمع الرئاسي في "تشونغ وا ديه" في الساعة 6 مساء، وسوف يبقى في مكان غير معلن في سيول طوال الليل.وفي يوم الغد الثلاثاء، سيحضر "مون" حفل تنصيب "يون"، ثم يتوجه إلى مقر إقامته الخاص في "يانغ سان" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" مستقلا القطار السريع ظهرا.