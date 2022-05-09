وزير خارجية اليابان يلتقي بالرئيس يون لتسليم رسالة من كيشيدا

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من المنتظر أن يقوم وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" بتسلسم رسالة من رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" إلى الرئيس الكوري الجنوبي الجديد "يون صوك يول".وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء "جيجي" اليابانية يوم أمس الأحد، سيزور "هاياشي" كوريا الجنوبية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لحضور حفل تنصيب "يون" وتسليم رسالة من "كيشيدا" إلى "يون". وأضاف التقرير أنه يتم حاليا إجراء تنسيق لترتيب اللقاء بعد تنصيب "يون".ويُنظر إلى رسالة "كيشيدا" على أنها رد على رسالة "يون" التي سلمها وفد التشاور السياسي للرئيس المنتخب خلال زيارته إلى طوكيو في أواخر الشهر الماضي.وقال التقرير أيضا إنه من المتوقع أن يطلب "هاياشي" من حكومة كوريا الجنوبية الجديدة إظهار التزامها بتحسين العلاقات مع اليابان من خلال "الأفعال وليس الأقوال".وكان وزير الخارجية الياباني قد أكد في تصريحات أدلى بها للصحفيين يوم الجمعة الماضي على أن التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية وكذلك مع الولايات المتحدة أمر لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك التعامل مع قضايا كوريا الشمالية.وقال أيضا إن العلاقات بين سيول وطوكيو لا تزال متوترة للغاية بسبب قضايا العمل في زمن الحرب والاسترقاق الجنسي، ولكن لا ينبغي تركها دون رعاية.