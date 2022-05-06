الرئيس مون يغادر مقر الرئاسة في اليوم الأخير من رئاسته

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في اليوم الأخير من رئاسته، قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" بزيارة للمقبرة الوطنية في سيول للترحم على الشهداء والأبطال الذين ضحوا بأرواحهم للدفاع عن الوطن.كما قام بزيارة أيضا لمقبرة مناضلي الاستقلال، بمن فيهم "كيم كو" زعيم الحكومة الكورية المؤقتة في فترة الاستعمار الياباني لكوريا، في حديقة "هيو تشانغ" في سيول.وألقى الرئيس "مون" كلمة بمناسبة انتهاء فترة رئاسته.وفي وقت لاحق من اليوم، سيستقبل "مون" رئيسة سنغافوره "حليمة يعقوب"، ونائب الرئيس الصيني "وانغ تشي سان" اللذين يقومان حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية لحضور حفل تنصيب الرئيس الكوري الجديد "يون صوك يول".وسوف يغادر الرئيس "مون" مقر الرئاسة في الساعة السادسة من مساء اليوم مختتما فترة رئاسته التي استمرت 5 سنوات.وسوف يشارك مون في حفل تنصيب الرئيس الجديد الذي سيقام غدا الثلاثاء، ثم يتوجه إلى منزله الشخصي في مدينة يانغ سان بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ.