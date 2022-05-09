الحكومة الكورية الجديدة تعلن عن ميزانية إضافية في وقت لاحق من هذا الأسبوع

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من المتوقع أن تعلن الحكومة الكورية الجديدة برئاسة "يون صوك يول" عن تفاصيل خطة ميزانية إضافية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ووفقا للجنة الانتقالية، ستعلن وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل الميزانية الإضافية في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد تنصيب يون، المقرر له يوم الغد الثلاثاء.وتهدف الميزانية الإضافية الأولى في ظل حكومة يون القادمة، وهي الثانية في هذا العام، إلى توفير أموال إغاثة لحالات الكوارث إلى أكثر من 5,5 مليون شركة صغيرة. ومن المتوقع أن تتراوح الميزانية بين 34 و36 تريليون وون.وكان "يون" قد تعهد خلال حملاته الانتخابية بتقديم حزمة دعم بقيمة 50 تريليون وون لتعويض الشركات المتضررة من جائحة كورونا.وقال فريق يون الانتقالي في وقت سابق إن الحكومة الجديدة ستخصص 33,1 تريليون وون أو أكثر للتعويضات، تنفيذا لتعهدات الحملة الانتخابية، إلى جانب الميزانية الإضافية البالغة 16,9 تريليون وون التي تم تخصيصها في شهر فبراير الماضي ضمن حكومة "مون جيه إين" الحالية.