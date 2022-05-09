البرلمان يعقد جلسة استماع لتأكيد تعيين المرشح لوزارة العدل

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سيعقد البرلمان الكوري جلسة استماع اليوم الاثنين من أجل إقرار تعيين المرشح لمنصب وزير العدل "هان دونغ هون"، بعد أن كان قد تم تأجيلها لبضعة أيام.وسوف تعقد اللجنة ابرلمانية للتشريع والقضاء جلسة عامة صباح اليوم من أجل عقد جلسة الاستماع.ومن المتوقع أن يركز أعضاء اللجنة على آراء "هان" بشأن مشروعات قوانين إصلاح النيابة العامة التي تهدف إلى تقليص سلطات التحقيقات لدى النيابة العامة. وكان "هان" قد أعرب علنا عن معارضته لمشروعات القوانين التي تم تمريرها مؤخرا في البرلمان.ومن المتوقع أيضا أن يستجوب النواب "هان" بشأن المزاعم المحيطة بأفراد عائلته.ومن المقرر أيضا عقد جلسة استماع للمرشح لمنصب وزير التجارة والصناعة والطاقة "لي تشانغ يانغ" اليوم الاثنين.