% نموا في حركة السفر الجوي الدولي في كوريا خلال شهر أبريل

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قفز عدد الركاب الدوليين في كوريا الجنوبية بما يزيد عن 50% على أساس شهري في أبريل الماضي، بعدما رفعت الحكومة الكورية متطلبات الحجر الصحي للوافدين الدوليين.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل يوم أمس الأحد، بلغ عدد الركاب الذين سافروا على الطرق الدولية والمحلية من المطارات الكورية ثلاثة ملايين و780 ألفا في أبريل، بزيادة نسبتها 31,2% مقارنة بشهر مارس.وقد سافر حوالي 644 ألف شخص على الطرق الدولية في أبريل، بزيادة نسبتها 55,4% مقارنة بشهر مارس. وبالمقارنة مع العام الماضي، قفز الرقم بحوالي 260%. ويرجع هذا الارتفاع على ما يبدو إلى تحرك الحكومة الكورية لرفع قواعد الحجر الصحي البالغ سبعة أيام على المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل اعتبارا من يوم 21 مارس.وقد وصل عدد ركاب الرحلات الجوية للرحلات الداخلية إلى ما يقرب من مليونين و470 ألف شخص في أبريل، بزيادة نسبتها 27,1% مقارنة بشهر مارس.