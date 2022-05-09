آن تشول سو يعلن عن ترشحه لانتخابات دائرة بون دانغ

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أعلن "آن تشول سو"، رئيس اللجنة الانتقالية للرئيس المنتخب "يون صوك يول"، عن ترشحه لانتخابات المقعد البرلماني عن دائرة "بون دانغ" في مقاطعة "كيونغ كي".وأعلن "آن" أمس الأحد عن ترشحه في مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان، حيث تعهد بالفوز في تلك الدائرة الانتخابية لتمهيد الطريق لنجاح الحكومة الجديدة. وسوف يتنافس "آن" في منطقة "بون دانغ-أ" في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي".وكان "آن" قد انتقد "لي جيه ميونغ" العمدة السابق لمدينة "صونغ نام"، والحاكم السابق لمقاطعة "كيونغ كي"، وأيضا مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأخيرة، لقراره الترشح في انتخابات مقعد برلماني في إنتشون.وقال "آن" إن "لي" ليس لديه أي علاقة على الإطلاق بتلك المنطقة، وأنه يترشح هناك لتجنب غضب السكان في منطقة "صونغ نام" ومقاطعة "كيونغ كي"، ولضمان فوز سهل في معقل أنصار الحزب الديمقراطي.ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات المحلية في كوريا يوم الأول من يونيو القادم، وسوف تُجرى انتخابات فرعية بشكل متزامن لملء المقاعد البرلمانية الشاغرة في سبع دوائر في جميع أنحاء البلاد.