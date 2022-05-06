المبعوثان النوويان الكوري والأمريكي يدينان إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا

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أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.جاء ذلك في محادثات هاتفية جرت أول من أمس السبت بين المبعوثيْن النوويين الكوري الجنوبي "نوه كيو دوك" والأمريكي "سونغ كيم"، حيث اتفقا في الرأي على أن قيام بيونغ يانغ بإطلاق ما يفترض أنه صاروخ باليستي من غواصة يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما يشكل تهديدا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.وحث الجانبان كوريا الشمالية على التوقف فورا عن أي خطوات إضافية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع، والعودة إلى الحوار والمسار الدبلوماسي في أسرع وقت.واتفقا على تعزيز التنسيق الوثيق بين سيول وواشنطن لضمان استجابة موحدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن الدولي.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت مقذوفا يفترض أنه صاروخ باليستي من غواصة في الساعة الثانية و7 دقائق من بعد ظهر يوم السبت.