توقعات بإجراء كوريا الشمالية تجربة نووية في غضون مايو

Photo : YONHAP News

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن كوريا الشمالية قد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية سابعة في غضون شهر مايو الجاري.وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارحية الأمريكية "جالينا بورتر" في موجز صحفي يوم الجمعة الماضي إن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية، وأنها قد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية هناك في غضون هذا الشهر.وقد تم في الآونة الأخيرة رصد عملية إعادة بناء النفق في موقع "بونغ كيه ري"، وبناء مدخل جديد للنفق، وتحركات لشاحنات داخل الموقع.وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستشارك هذه المعلومات مع الدول الشريكة، مشيرة إلى جولة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" القادمة في كوريا الجنوبية واليابان.وكان تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد نقل عن عدد من المسؤولين الأمريكيين قولهم إن كوريا الشمالية قد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية تحت الأرض في غضون شهر مايو.ولم تقم كوريا الشمالية بإجراء تجارب نووية منذ شهر سبتمبر من عام 2017.