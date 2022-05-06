سيول وواشنطن تشددان على أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين

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جري اليوم الاثنين اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" ونظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن".وجاء إجراء هذا الاتصال بناء على طلب من الوزير الأمريكي، حيث أعرب الوزيران عن رضائهما عن التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن في حل مختلف القضايا الإقليمية والدولية خلال السنة والثلاثة أشهر الماضية، بما في ذلك إحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وحل أزمات أوكرانيا وأفغانستان وميانمار، والاستجابة لجائحة كورونا، ومواجهة تغير المناخ، وحل مشكلة سلاسل التوريد الدولية.واتفقا مجددا على أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن في ظل موقف دفاعي قوي مشترك لدفع كوريا الشمالية للتوقف عن تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية والعودة إلى الحوار والمسار الدبلوماسي.وشدد الوزير الكوري "جونغ" على أهمية تطوير وتوسيع التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حتى بعد انطلاق حكومة كورية جديدة، داعيا الوزير الأمريكي إلى تقديم دعم مستمر لتحقيق ذلك الغرض.