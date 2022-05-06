الرئيس مون يعرب عن تشرفه بالفترة التي قضاها رئيسا للشعب الكوري العظيم

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ألقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين كلمة وداع في آخر يوم له في منصبه.وقال "مون" إن السنوات الخمس الماضية كانت فترة حاول فيها التغلب على الأزمات الوطنية، لكنه سيتخفف الآن من العبء الثقيل الذي ظل على كتفيه كرئيس لكوريا الجنوبية.وأكد أن كوريا الجنوبية تمكنت من أن تكون دولة أقوى عن طريق بذل جهود لتجاوز تلك الأزمات، وأصبحت دولة رائدة من خلال تحقيق قفزة جديدة نحو الأمام.وقال إنه تمكن خلال فترة رئاسته من تحويل العلاقات بين الكوريتين من أزمة حرب إلى مسار للحوار والدبلوماسية، مما من رفع الآمال في السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.لكنه أعرب عن أسفه لعدم تمكنه من إحراز تقدم أكثر في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على ضرورة استئناف الحوار بين الكوريتين.