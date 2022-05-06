الرئيس يون صوك يول يتولى منصبه ليصبح الرئيس العشرين لكوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

بدأ الرئيس "يون صوك يول" ولايته ليصبح الرئيس العشرين لكوريا الجنوبية بعد منتصف ليلة العاشر من مايو.وتولى الرئيس "يون" سلطته رسميا اعتبارا من منتصف الليل، حيث كان قد فاز في الانتخابات الرئاسية العشرين التي أجريت يوم 9 مارس الماضي، ليصبح رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش الكوري الجنوبي.وتلقى الرئيس "يون" تقريرا من هيئة الأركان المشتركة بصفته القائد العام في مخبأ تحت الأرض في منطقة "يونغ سان" في منتصف الليل.وفي اليوم الأول من فترة الولاية الرئاسية، اعتاد الرؤساء بدءا من "لي ميونغ باك" على تلقي تقارير من هيئة الأركان المشتركة، لكنهم كانوا يجرونها عبر الهاتف من مكتب الفريق الانتقالي أو من منازلهم.وعلى عكس الرؤساء السابقين، يُنظر إلى حضور "يون" لتلقي التقرير من داخل المخبأ العسكري على أنها محاولة لتبديد المخاوف الأمنية بشأن نقل المكتب الرئاسي.وقد أقيمت فعالية قرع الأجراس في جناح "بوشين غاك" في حي "جونغ نو" للإعلان عن بدء ولاية "يون".وبعد حفل التنصيب، توجه الرئيس على الفور إلى المقر الرئاسي الذي أقيم في مبنى وزارة الدفاع في "يونغ سان" في سيول، حيث يبدأ عمله ويلتقي مع المبعوثين الأجانب الذين شاركوا في حفل التنصيب.