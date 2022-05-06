يون صوك يول يبدأ فترة رئاسية جديدة لكوريا بتلقي تقرير من هيئة الأركان المشتركة

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بدأ الرئيس "يون صوك يول" أعماله كرئيس جديد لكوريا الجنوبية لمدة خمس سنوات، اليوم الثلاثاء، بتلقي تقرير من رؤساء هيئة الأركان المشتركة كقائد جديد للقوات المسلحة.كما تلقى الرئيس العشرون لكوريا الجنوبية اتصالا طارئا رمزيا في منتصف الليل من وزير الدفاع "صوه أوك"، في إشارة على نقل السلطة إلى "يون" من سلفه "مون جيه إين".وقد تلقى "يون" تقريرا من رئيس هيئة الأركان المشتركة "وان إين تشول" بشأن تحركات القوات الكورية الشمالية، وموقف الجيش الكوري الجنوبي. ومع الإشارة إلى الوضع الأمني الحاسم في شبه الجزيرة الكورية، طلب "يون" من الجيش مراقبة تحركات القوات الكورية الشمالية عن كثب، والحفاظ على وضع استعداد حازم على أساس التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقد تلقى "يون" التقرير في منشأة تحت الأرض تابعة للمكتب الرئاسي الجديد في منطقة "يونغ سان" في سيول. وكانت تلك المنشأة، المعروفة باسم "المركز الوطني لإدارة الأزمات"، موجودة تحت الأرض في القصر الرئاسي "تشونغ وا يه"، ولكن تم نقلها إلى المكتب الرئاسي الجديد في "يونغ سان".وقد أقيم أيضا في منتصف الليل حفل دق الأجراس في جناح "بو شين غاك" في وسط سيول للإشارة إلى انطلاق الحكومة الجديدة.