يون صوك يول يؤدي اليمين الدستورية ليكون الرئيس العشرين لكوريا

Photo : YONHAP News

سيؤدي الرئيس "يون صوك يول" اليمين الدستورية باعتباره الرئيس الـ20 لكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء.ومن المقرر أن يبدأ حفل تنصيب "يون" في الساعة 11 صباح اليوم في مقر البرلمان، بعد إقامة بعض الأحداث الأخرى بدءا من الساعة 10 صباحا، ثم يلقي الرئيس "يون" خطابا مدته 25 دقيقة حول إنعاش الاقتصاد الكوري ورفع مكانة كوريا على صعيد المجتمع الدولي.وبدلا من تنظيم موكب بالسيارات كما كان يفعل الرؤساء السابقون، اختار "يون" زيارة مركز للرعاية الاجتماعية وحديقة للأطفال بالقرب من مكتبه الرئاسي الجديد في منطقة "يونغ سان" بعد حفل التنصيب. وسوف يتوجه "يون" بعد ذلك إلى مكتبه ويبدأ واجباته كرئيس جديد.وفي فترة ما بعد الظهر، من المقرر أن يحضر "يون" حدثا احتفاليا في البرلمان. وسوف ينهي أول يوم له كرئيس من خلال استضافة عشاء مع شخصيات أجنبية في فندق "شيلا سيول".وسوف ترافقه السيدة الأولى كيم كون هي" في اليوم الأول من الرئاسة.وقد بدأ يون فترة ولايته البالغة خمس سنوات في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء بزيارة منشأة تحت الأرض في مكتبه الجديد، لتلقي تقرير من رؤساء هيئة الأركان المشتركة، باعتباره قائدا للقوات المسلحة.