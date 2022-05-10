متوسط تأييد مون جيه إين خلال فترته الرئاسية يبلغ 51,9%

Photo : YONHAP News

أظهرت دراسة أجرتها شركة "ريال ميتر" لاستطلاعات الرأي العام أن متوسط تأييد الرئيس "مون جيه إين" خلال فترته الرئاسية بلغ 51,9%، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي منذ عام 1987 يحصل على متوسط تأييد يتجاوز نسبة الذين انتخبوه كرئيس.وأوضحت "ريال ميتر" أن هذه الدراسة أجريت بناء على استطلاعات الرأي التي ظلت تنفذها على أساس أسبوعي خلال فترة رئاسة "مون" البالغة خمس سنوات.وكان "مون" قد تولى منصبه بعد أن حصل على41,1% من إجمالي عدد أصوات الناخبين، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2017.وفي آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها "ريال ميتر" في الفترة من 2 إلى 6 مايو، وشمل ألفين من المواطنين الكوريين البالغين، وأصدرت نتائجه أمس الاثنين، اتضح أن 41,4% يقيمون بشكل إيجابي أداء "مون" كرئيس، بينما بلغ متوسط التقييم السلبي لأداء "مون" 43,5%.وبالنسبة للرئيس الجديد "يون صوك يول"، توقع 51,4% أن يحقق أداء جيدا في إدارة شؤون الدولة، بزيادة مقدارها 1,7% مقارنة بالأسبوع السابق. ويبلغ مستوى الثقة في استطلاع "ريال ميتر" 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2,2%.