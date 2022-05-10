توقعات باختيار مسؤول سابق في الأمن القومي لرئاسة جهاز المخابرات

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من المتوقع أن يقوم الرئيس "يون صوك يول" بترشيح "كيم كيو هيون"، الذي عمل سابقا كنائب لمستشار الأمن القومي الرئاسي، ليكون أول رئيس لهيئة المخابرات الوطنية الكورية في ظل إدارته.ونقل تقرير نشرته وكالة يونهاب للأنباء أمس الاثنين عن مسؤول مقرب من "يون" قوله إن "يكم" هو الأكثر احتمالا بأن يتم تعيينه كمدير جديد لهيئة المخابرات الوطنية، موضحا أنه سيتم الإعلان عن ذلك اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء.وقد عمل "كيم" سابقا كدبلوماسي مهني، وشغل منصب النائب الأول لوزير الخارجية، والنائب الأول لرئيس هيئة الأمن القومي التابعة للمكتب الرئاسي، وكبير مساعدي الرئيس للشؤون الخارجية والأمن القومي خلال فترة رئاسة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، كما شغل منصب النائب الثاني لمدير هيئة المخابرات.ويذكر أن المرشح لرئاسة هيئة المخابرات يجب أن يخضع لجلسة تأكيد بواسطة لجنة المخابرات البرلمانية.