وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يؤكدان أهمية التنسيق الوثيق

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تحدث وزير الخارجية الكوري الجنوبي المنتهية ولايته "جونغ أوي يونغ" مع وزير الخارجيةالأمريكي "أنتوني بلينكين" عبر الهاتف يوم أمس الاثنين حيث قيّما التعاون بين البلدين.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، فإن المحادثات الهاتفية التي أجريت بناء على طلب من بلينكن، قيمت إيجابيا التعاون الوثيق بين الوزيرين، والذي يقوم على الثقة الشخصية والروابط على مدى 15 شهرا قضاها "جونغ" في منصبه.وقال الوزيران إن البلدين الحليفين عملا معا ليس فقط من أجل إحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بأوكرانيا وأفغانستان وميانمار وكورونا والاحتباس الحراري.وجدد الوزيران الكوري والأمريكي التأكيد على التصور المشترك بين البلدين بأنه من المهم مواصلة التنسيق الوثيق على أساس موقف دفاعي مشترك قوي، من أجل إثناء كوريا الشمالية عن أي أعمال تؤدي إلى تصعيد التوتر، ومن أجل العودة إلى الحوار والدبلوماسية.