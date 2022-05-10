الولايات المتحدة تعرب عن تطلعها لاستمرار التعاون مع كوريا الجنوبية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتطلع إلى استمرار علاقات المشاركة المثمرة مع كوريا الجنوبية في ظل إدارة الرئيس الجديد "يون صوك يول"، مشددة على أهميةالتحالف الثنائي بين البلدين.وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية هذه التصريحات ردا على أسئلة كتابية من قبل هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" بشأن تولي الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مهام منصبه. وأعربت الوزارة عن أملها في أن يواصل الجانبان تعاونهما في التعامل مع التحديات العالمية العاجلة.كما أكدت على أهمية التحالف مع كوريا الجنوبية باعتباره أساسا للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أيضا خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية.وقال المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" إن كوريا الجنوبية لا تزال "حليفا رئيسيا" وأن الولايات المتحدة تبحث دائما عن طرق لجعل هذا التحالف أفضل وأكثر قوة.