مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا لبحث إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

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سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء بناء على طلب من الولايات المتحدة، من أجل مناقشة إطلاق الصواريخ الأخيرة بواسطة كوريا الشمالية.ووفقا لتقارير نشرتها وسائل الإعلام العالمية، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعامفتوحا في الساعة 3 من بعد ظهر الغد الأربعاء، لمناقشة قضايا كوريا الشمالية. ويأتي هذا الاجتماع وسط تهديدات متزايدة من الأسلحة والصواريخ النووية الكورية الشمالية.وكانت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي قد كشفت عن أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي من غواصة، من المياه الواقعة قبالة مدينتها الساحلية الشرقية "شين بو"، باتجاه البحر الشرقي، بعد ظهر يوم السبت الماضي.وجاء ذلك الإطلاق الصاروخي بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق كوريا الشمالية قذيفة أخرى من المفترض أن تكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات، من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ، باتجاه البحر الشرقي.وقد قدمت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا تقييما مفاده أن كوريا الشمالية قد تكون جاهزة لاختبار نووي في غضون هذا الشهر.