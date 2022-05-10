زيادة عدد إصابات كورونا في كوريا إلى حوالي 50 ألفا

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ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا أمس إلى ما يقرب من 50 ألفا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم تأكيد إصابة 49 ألفا و896 شخصا طوال اليوم السابق، بما في ذلك 23 إصابة لدى القادمين من الخارج.ووصل عدد الحالات المتراكمة في كوريا إلى 17 مليونا و614 ألفا و895 إصابة. وقد ارتفع عدد الإصابات بما يقرب من 30 ألفا مقارنة بأول من أمس، لكنه انخفض بحوالي 1200مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع.كما انخفض عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة بمقدار 23 مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 398. وشهد يوم أمس الاثنين 62 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، مما رفع عدد الوفيات إلى 23 ألفا و462، وبلغ معدل الوفيات 0,13%.