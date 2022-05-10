انطلاق مراسم تنصيب الرئيس يون صوك يول

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بدأت مراسم تنصيب الرئيس العشرين لكوريا الجنوبية "يون صوك يول" في مقر البرلمان صباح اليوم الثلاثاء، تحت شعار: " كوريا الجنوبية مرة أخرى، دولة الشعب"، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا بعد وصول "يون" والسيدة الأولى "كيم كون هي" إلى مقر البرلمان.وقد تم ترتيب 41 ألف مقعد، بما في ذلك 24 ألفا للمواطنين العاديين الذين تمت دعوتهم لحضور الحفل.وخرج الرئيس وقرينته من سيارتهما ودخلا من البوابة الأمامية للبرلمان، حيث سارا لمسافة تبلغ حوالي 180 مترا باتجاه المنصة، وانضم إليهما بعض الرؤساء السابقين، بمن فيهم "مون جيه إين".وسيؤدي "يون" اليمين الدستورية على المنصة قبل أن ينزل متجها نحو الجمهور حيث يلقي خطابه الافتتاحي.وبعد الحفل، سيتوجه "يون" إلى المكتب الرئاسي الجديد في منطقة "يونغ سان" بدون موكب بالسيارات، ثم يلتقي بالوفود الأجنبية.وفي وقت لاحق من بعد الظهر، سيحضر الرئيس الجديد حدثا احتفاليا في البرلمان قبل حضور عشاء في فندق "شيلا سيول".