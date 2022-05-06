لاعب كرة القدم الكوري سون هُنغ مين يتصدر ترتيب سكاي سبورت

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احتل لاعب كرة القدم الكوري "سون هُنغ مين" في نادي "توتنهام" في الدوري البريطاني، المرتبة الأولى في ترتيب القوة المتراكمة لموسمي 2021 و2022 في الدوري البريطاني الممتاز، بعد تسجيله 20 هدفا خلال موسم واحد لأول مرة منذ بدء لعبه كلاعب محترف.وأعلنت مجموعة قنوات "سكاي سبورتس" التلفزيونية الفضائية أمس عن ترتيبها للقوة المتراكمة للاعبي الدوري البريطاني، مشيرة إلى أن سون تصدر الترتيب بعد التغلب على اللاعب المصري "محمد صلاح" من نادي "ليفربول".وقد حصل "سون" على 71 ألفا و587 نقطة، حصل "محمد صلاح" على 71 ألفا و295 نقطة، ليصبح سون الأعلى في هذا الموسم من الدوري البريطاني الممتاز.وقالت سكاي سبورتس إن اللاعب المصري ظل يحافظ على المرتبة الأولى طوال هذا الموسم، إلا أن اللاعب الكوري تغلب عليه ووصل إلى القمة قبل آخر 3 مباريات من الموسم.