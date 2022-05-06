افتتاح الطريق من القصر الرئاسي السابق إلى جبل بوك آك أمام الجمهور لأول مرة

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تم افتتاح الطريق المؤدي من القصر الرئاسي السابق إلى جبل "بوك آك" أمام الجمهور اليوم، لأول مرة منذ 54 عاما، بعد أن ظل مغلقا لأسباب أمنية.وقد أقيمت صباح اليوم مراسم خاصة لافتتاح الطريق، أمام باب "تشون تشو" في القصر الرئاسي "تشونغ وا ديه"، "البيت الأزرق".الجدير بالذكر أنه كان يُحظر دخول ذلك الجبل بعد محاولة اختراق من مجموعة جواسيس كوريين شماليين للقصر الرئاسي في عام 1968، ثم افتتحت بعض المناطق في الجبل أمام الجمهور في عام 2006، لكن هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها افتتاح الطريق المؤدي إلى الجبل من القصر الرئاسي بشكل كامل.من ناحية أخرى، أقيمت مراسم تذكارية خاصة لافتتاح البوابة الرئيسية للقصر الرئاسي في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، وبدأت بعرض احتفالي تحت شعار "تنفيذ الوعد"، تعبيرا عن تعهد الرئيس "يون صوك يول" بإعادة القصر الرئاسي إلى الشعب، ثم أقيمت مسيرة استعراضية بعنوان "رنين الأمل".وبعد ذلك دخل 74 ممثلا عن الشعب، بمن في ذلك سكان المنطقة وبعض الطلاب والمهمشين اجتماعيا، إلى القصر الرئاسي معا من أجل التعريف بالقصر الرئاسي الذي عاد إلى الشعب لأول مرة منذ 74 عاما.وسوف يكون من الممكن لـ39 ألف شخص يوميا زيارة القصر الرئاسي من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء، على ست مرات، بمقدار 6500 شخص في كل مرة.ومن المتوقع أن تقام مختلف الفعاليات ذات الصلة حتى يوم 22 من هذا الشهر من أجل نقل قيمة افتتاح القصر الرئاسي أمام الجمهور لأول مرة منذ 74 عاما.