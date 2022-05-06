الرئيس الكوري يون صوك يول يبدأ مهام عمله اليوم

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بدأ الرئيس الجديد "يون صوك يول" مهامه رسميا اليوم، ليصبح الرئيس رقم 20 لكوريا الجنوبية. وأقيمت اليوم مراسم خاصة لتنصيبه في الساحة الواقعة أمام مقر البرلمان، بعدما وصل "يون" إلى مقر البرلمان في الساعة الحادية عشرة إلا 10 دقائق من صباح اليوم بعد أن قام بزيارة لمجمع المقابر الوطنية في سيول.وبعد وصوله إلى الباب الرئيسي للبرلمان، ترجل الرئيس من السيارة وتلقى باقة من الزهور من مجموعة الأطفال القادمين من مدينتي "كوانغ جو" و"ديغو"، ثم تبادل التحيات مع المواطنين الذين ملؤوا الساحة وهو يسير لمسافة بلغت حوالي 180 مترا حتى وصل إلى المنصة المخصصة للمراسم، ثم صعد على المنصة مع 20 ممثلا عن الشعب اختارتهم اللجنة المسؤولة عن تنظيم تلك المراسم، وتبادل التحية مع كبار الضيوف الحاضرين، بمن فيهم الرئيس السابق "مون جيه إين" والرئيسة الأسبق "بارك كون هيه".وبعد أداء اليمين الدستورية، ألقى "يون" كلمة قال فيها إنه سيعيد بناء الدولة ليكون الشعب هو مالكها الحقيقي، اعتمادا على الحرية والديمقراطية واقتصاد السوق.وبعد اختتام المراسم، انتقل الرئيس يون إلى المكتب الرئاسي الجديد في منطقة "يونغ سان" في سيول حيث بدأ أعماله رسميا بإجراء مقابلات مع عدد من المبعوثين الأجانب.