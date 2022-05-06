انتهاء جلسة استماع استمرت أكثر من 17 ساعة لتأكيد تعيين المرشح لوزارة العدل

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انتهت جلسة استماع برلمانية لتأكيد تعيين المرشح لمنصب وزير العدل "هان دونغ هون"، في الساعة الثالثة والنصف من بعد منتصف الليل، بعد أن استمرت 17 ساعة ونصف الساعة، حيث كانت قد بدأت في الساعة العاشرة من صباح أمس في قاعة لجنة التشريع والقضاء البرلمانية، واستمرت إلى ما بعد منتصف الليل.ومع انتهاء الجلسة، طلب حزب "قوة الشعب" الحاكم من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الموافقة على تعيينه، إلا أنه تم تعليق الموافقة.وقال "بارك كوانغ اون" رئيس لجنة التشريع والقضاء إن موعد الموافقة على تعيينه انتهى أول من أمس، لكن المعسكرين الحاكم والمعارض لم يتفقا على موعد جديد للموافقة بعد، وبالتالي سيناقش الجانبان تحديد جدول أعمال آخر قريبا.وفي أثناء الجلسة، توالت مختلف الأسئلة حول الشكوك بشأن المزاعم المحيطة بأفراد عائلة المرشح "هان" بما في ذلك حصول ابنته على سجلات تؤهلها للالتحاق بجامعة بارزة اعتمادا على نفوذ والديها.وردا على ذلك قال "هان" إنه "لم تكن لديها أي طرق مختصرة أو أخطاء"، لكنها تعيش في ظروف مريحة ولهذا فقد نصحها عدة مرات بأن تعيش من خلال رد الجميل والخدمة دائما.