الرئيس يون يتسلم رسالة من بايدن عبر مبعوث أمريكي خاص

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سلم رئيس وفد الولايات المتحدة إلى حفل تنصيب الرئيس الكوري "يون صوك يول"، رسالة للرئيس الجديد من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، قبل زيارته المقررة إلى سيول في وقت لاحق من هذا الشهر.وقام "دوغلاس إيمهوف"، زوج "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي، بزيارة إلى مكتب "يون" في منطقة "يونغ سان" بعد ظهر أمس الثلاثاء، بعد أن حضر حفل تنصيبه في مقر البرلمان في وقت سابق من اليوم.وقال "إيمهوف" إن "بايدن" يتطلع إلى الاجتماع مع "يون"، مشيرا إلى أن القمة التي ستعقد يوم 21 مايو الجاري في سيول ستكون أول قمة بين البلدين تعقد بعد هذا الوقت القصير من تنصيب رئيس كوري جديد.وقال إيمهوف أيضا إن بايدن طلب منه توصيل رسالة إلى يون تتضمن رغبة الرئيس الأمريكي في التعاون بشكل وثيق مع نظيره الكوري على مدى السنوات الخمس القادمة.ومن جانبه قدم يون الشكر لبايدن على إرسال وفد وعلى الرسالة، ووصف التحالف بين البلدين بأنه ظل أساسا للسلام والازدهار في منطقة شمال شرق آسيا على مدار السبعين عاما الماضية.كما أعرب يون عن تفاؤله بأن يكون اجتماعه مع الوفد الأمريكي في أول يوم له في منصبه دليلا على مستقبل التحالف المشرق بين البلدين.