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السياسية

المرشح لوزارة التوحيد يقول إنه يجب إجراء مناقشات موسعة قبل عقد قمة بين الكوريين

Write: 2022-05-11 10:56:23

المرشح لوزارة التوحيد يقول إنه يجب إجراء مناقشات موسعة قبل عقد قمة بين الكوريين

Photo : YONHAP News

قال المرشح لمنصب وزير التوحيد "كوان يونغ سيه" إنه منفتح على إجراء محادثات بين الكوريين، بما في ذلك عقد قمة، ولكن يجب أن يتم إجراء مناقشات كافية قبل ترتيب مثل تلك المحادثات.

ووفقا للجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في البرلمان أمس الثلاثاء، حدد "كوان"، الذي شغل من قبل منصب نائب رئيس اللجنة الانتقالية الرئاسية التابعة للرئيس يون، وجهات نظره تلك حول كوريا الشمالية في رد مكتوب على استبيان، قبل انعقاد الجلسة البرلمانية لتأكيد تعيينه.

وعندما سئل عن الحاجة إلى عقد قمة بين الكوريتين، أو عقد قمة ثلاثية تشمل الولايات المتحدة أيضا، قال إن القمة يجب أن تسير بطريقة تسهم في التقدم العملي في العلاقات بين الكوريتين، وإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك تجريد كوريا الشمالية من أسلحتها النووية.

وبالنسبة لسياسة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد "يون صوك يول" بشأن كوريا الشمالية، استبعد "كوان" أنها ستكون باردة، وقال إن الحكومة الجديدة ستتابع تنسيقا مرنا فيما بين المبادئ والتطبيق العملي.
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