عدد حالات الإصابة بمتحورات أوميكرون شديدة العدوى في كوريا ترتفع إلى 6

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تم الإبلاغ عن خمس حالات إصابة أخرى في كوريا الجنوبية بالمتحورات الفرعية شديدة العدوى من المتحور أوميكرون، مما رفع من إجمالي عدد تلك الحالات في البلاد إلى ست حالات.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء عن حالات الإصابة شديدة العدوى التي تم اكتشافها حديثا، موضحة أنه يتم إجراء بحوث وبائية للكشف عما إذا كان هناك المزيد من الحالات.وقد تم تأكيد إصابة شخص وصل من الولايات المتحدة يوم 16 أبريل الماضي على أنه أول حالة من هذا النوع في كوريا، كما تم اكتشاف الخمس حالات الأخرى بين قادمين من الولايات المتحدة أيضا في الفترة من 18 إلى 29 أبريل.ويذكر أن تلك المتحورات الفرعية التي تم اكتشافها لأول مرة في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر الماضي، يُعتقد أنها معدية أكثر بنسبة تتراوح بين 20% و30%، مقارنة بالمتحورات الأخرى.