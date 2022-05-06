الحكومة الكورية تعرب عن قلقها إزاء الهجوم الإرهابي في سيناء

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن القلق من الهجوم الإرهابي الأخير في شبه جزيرة سيناء، كما أعربت عن مواساتها للضحايا.وصرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في تقرير أصدره المتحدث باسمها، بأنه تعرب عن القلق العميق إزاء الهجوم الإرهابي في شمال شبه جزيرة سيناء، وتقدم التعازي العميق إلى الضحايا وأسرهم وإلى مصر حكومة وشعبا.وأكد البيان على موقف كوريا الثابت من أن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي سبب، كما شدد على أن كوريا سوف تشارك مشاركة فعالة في جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك المشاركة في القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين.يشار إلى أن الهجوم المسلح استهدف محطة لرفع المياه شرقي قناة السويس يوم 7 من هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل 11 جنديا وإصابة 5 آخرين.وزعم الفرع المصري للدولة الإسلامية أنه هو منفذ الهجوم.