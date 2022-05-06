انخفاض إصابات كورونا في كوريا إلى نطاق 40 ألفا

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى حوالي 44 ألف حالة، وسط التراجع العام في عدد الإصابات.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 43 ألفا و925 حالة، منها 37 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 17 مليونا و658 ألفا و794 شخصا.وقد انخفضت الحصيلة اليومية بحوالي 5 آلاف مقارنة بيوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.وشهد عدد الوفيات زيادة بمقدار 29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 23 ألفا و491 حالة وفاة حتى الآن.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 15 شخصا ليصل إلى 383 شخصا، بانخفاض مقداره 58 شخصا عن المتوسط اليومي في الأسبوع الماضي.