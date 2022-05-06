الحكومة والحزب الحاكم يتفقان على دفع أموال إغاثة لأصحاب الأعمال الصغيرة والحرة

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اتفقت الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم على دفع 6 ملايين وون على الأقل لكل صاحب أعمال صغيرة وحرة تعويضا على الخسائر المالية الناجمة عن القيود المفروضة على ساعات العمل.ويبلغ إجمالي عدد أصحاب الأعمال الصغيرة والحرة الذين سوف يستفيدون من أموال الإغاثة 3.7 مليون شخص.جاء هذا الاتفاق في أول اجتماع عقدته الحكومة الكورية الجديدة والحزب الحاكم اليوم الأربعاء من أجل تنسيق السياسات، حيث قال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "كوان سونغ دونغ" إن الحزب طالب الحكومة بدفع 6 ملايين وون لكل صاحب أعمال صغيرة وحرة، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل حجم مبيعاتها عن 3 مليارات وون سنويا.وأضاف "كوان" أن الحكومة قبلت هذه المطالبة، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم طالب الحكومة أيضا بتخصيص ميزانية تكميلية إضافية تبلغ 33 تريليون وون لإنفاقها على دفع أموال الإغاثة.وقال رئيس اللجنة السياسية في الحزب الحاكم "سونغ إيل جونغ" إن الحزب طلب من الحكومة دفع ما يتراوح بين 750 ألف وون ومليون وون لكل من ذوي الدخل المحدود والفئات الضعيفة، وأن الحكومة قبلت ذلك الطلب أيضا.وأكد "سونغ" على أن الحكومة لن تقوم بإصدار سندات وطنية لتغطية التكاليف اللازمة لدفع أموال الإغاثة.وتخطط الحكومة لتقديم مشروع الميزانية التكميلية الإضافية للبرلمان يوم الجمعة القادم.