الحكومة الجديدة والحزب الحاكم يعقدان أول اجتماع لتنسيق السياسات

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ستعقد حكومة الرئيس الكوري الجديد "يون صوك يول" وحزب "قوة الشعب" الحاكم أول اجتماع لتنسيق السياسات اليوم الأربعاء، بعدما تم تنصيب الرئيس "يون" أمس.وكانت الحكومة والحزب الحاكم قد حددا موعد الاجتماع ليكون صباح اليوم، من أجل مناقشة الميزانية التكميلية التي تهدف إلى توفير أموال إغاثة من الكوارث للشركات الصغيرة التي تأثرت من جائحة كورونا.ويعقد الاجتماع بحضور كل من: زعيم التكتل البرلماني للحزب "كوان صونغ دونغ"، وكبير صانعي السياسات في الحزب "سونغ إيل جونغ"، ونائب زعيم التكتل البرلماني "سونغ أون صونغ"، ووزير المالية "تشو كيونغ هو"، والنائب الثاني لوزير المالية "تشيه سانغ ديه".ومن المتوقع أن يقرر المشاركون تفاصيل الميزانية الإضافية، بما في ذلك مقدار التعويض وأهلية الحصول على أموال الإغاثة. ويذكر أنه خلال حملاته الانتخابية، تعهد الرئيس "يون" بحزمة دعم حجمها 50 تريليون تريليون لتعويض الشركات التي تأثرت بجائحة كورونا، ولكن من المتوقع أن تكون الميزانية المخططة حوالي 35 تريليون وون.وتخطط الحكومة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الغد الخميس للموافقة على الميزانية الإضافية، التي ستكون الثانية من نوعها في هذا العام، والإعلان عن تفاصيل الميزانية في مؤتمر صحفي.