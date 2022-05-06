إطلاق فريق عمل خاص بإدارة الأزمات لمواجهة التجربة النووية لكوريا الشمالية

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وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية صارت على وشك إجراء تجربة نووية، قام الجيش الكوري الجنوبي أمس الثلاثاء بإطلاق فريق عمل خاص بإدارة الأزمات ليعمل على مواجهة التجربة النووية لكوريا الشمالية.ويتكون فريق العمل من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة، وسوف يكون مسؤولا عن الرد الفوري على التجربة النووية وإطلاق صواريخ من قبل كوريا الشمالية.وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي إن السلطات العسكرية تراقب عن كثب التطورات التي تحدث في كوريا الشمالية بشأن التجربة النووية، مشيرا إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضعية الاستعداد الحازم تأهبا لإجراء كوريا الشمالية تجربة نووية.ويذكر أن السلطات العسكرية والاستخباراتية في كوريا الجنوبية ترى أن هناك احتمالا كبيرا بإجراء كوريا الشمالية تجربة نووية، ستكون السابعة من نوعها، خلال المستقبل القريب، وبمناسبة انطلاقة حكومة جديدة في الجنوب.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا يفترض أنه صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الرابع من مايو، وصاروخا باليستيا آخر من غواصة يوم السبت الماضي السابع من مايو.